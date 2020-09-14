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Полицейский автомобиль

Будучи почти в бессознательном состоянии, врезался в столб: ДТП в Сынджерее

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На дорогах Молдовы продолжают раскатывать нетрезвые водители, провоцируя аварии и столкновения — статистика растет.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В Сынджерейском районе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Управляя мотоциклом в нетрезвом виде, 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

Патрульная полиция получила новые радары.
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Дорожная полиция получила новые "невидимые" радары

Авария произошла близ села Рэдоайя, сообщила Sputnik Молдова пресс-офицер Сынджерейского инспектората полиции Инна Москалюк. Пассажир в возрасте 33 лет, также пострадавший при столкновении, был доставлен в районную больницу с множественными травмами.

Проверка показала, что мотоциклист находился в состоянии сильного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило норму в 8 раз.

Напомним, что во время рейда в начале сентября за одни сутки офицеры Национального инспектората общественной безопасности обнаружили на дорогах страны 24 нетрезвых водителя.

Большинство нарушителей находились в состоянии сильного опьянения, подчеркивают правоохранители.

В конце августа авария со смертельным исходом произошла в Рышканском районе, погиб 17-летний молодой человек. Тесты показали, что 22-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги:
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