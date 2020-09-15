Видео, фото: Дунай пресек поток контрабанды

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Десятки тысяч сигарет, спрятанных в днище автомобиля, обнаружили сотрудники таможни на КПП Джурджулешты. Им в этом помогла служебная собака по кличке Дунай.

Как отмечает пресс-служба, сигареты перевозили в автомобиле Renault с молдавскими регистрационными номерами.

Сотрудники таможни подвергли машину тщательному досмотру, так как располагали сведениями о попытке контрабанды.

К операции была привлечена служебная собака.

© Photo : Serviciul Vamal al Republicii Moldova Служебная собака Дунай с найденным на таможне контрабандным грузом сигарет.

Благодаря безупречной работе Дуная, удалось найти тайник с табачными изделиями в кузове автомобиля.

Таможенники обнаружили 37 280 сигарет (более 1800 пачек) с акцизными марками Республики Молдова. По предварительной информации, их готовили к продаже на черном рынке на территории Евросоюза.

Контрабандный груз конфискован, на транспортное средство наложен арест. Ведется расследование.

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