Серьезная авария в Каушанах: лобовое столкновение "Камаз" и Volvo - фото

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика оказался заблокированным в "железном плену".

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Серьезная авария произошла близ Каушан: грузовик "Камаз" столкнулся лоб в лоб с автомобилем Volvo накануне поздно вечером. Потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 22.00. В результате столкновения водитель грузовика оказался заблокированным в транспортном средстве.

Спасателям удалось вытащить 34-летнего водителя из "железного плена". Мужчина получил различные травмы. Его доставили в районную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Гениспектората, водитель Volvo получил незначительные травмы.

"Обстоятельства и причины ДТП должны установить сотрудники правоохранительных органов", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Всего за прошедшие сутки помощь спасателей потребовалась в 56 ситуациях риска.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video