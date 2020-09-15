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Серьезная авария в Каушанах: лобовое столкновение "Камаз" и Volvo - фото

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика оказался заблокированным в "железном плену".

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Серьезная авария произошла близ Каушан: грузовик "Камаз" столкнулся лоб в лоб с автомобилем Volvo накануне поздно вечером. Потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 22.00. В результате столкновения водитель грузовика оказался заблокированным в транспортном средстве.

ДТП в Каушанах
© Photo : Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al MAI
ДТП в Каушанах

Спасателям удалось вытащить 34-летнего водителя из "железного плена". Мужчина получил различные травмы. Его доставили в районную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Гениспектората, водитель Volvo получил незначительные травмы.

"Обстоятельства и причины ДТП должны установить сотрудники правоохранительных органов", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Всего за прошедшие сутки помощь спасателей потребовалась в 56 ситуациях риска.

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