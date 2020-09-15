Цепное ДТП в Кишиневе: авария произошла у пешеходного перехода - фото

Практически ни один день в Кишиневе не обходится без дорожно-транспортных происшествий. В основном речь идет о незначительных мелких авариях без погибших и пострадавших.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Утром во вторник в столичном секторе Буюканы произошло цепное ДТП. Автомобиль Ford притормозил или резко затормозил, когда проходили пешеходы. Из-за этого сзади его слегка ударила машина Skoda, водитель которой, вероятно, не обратил внимания, что по "зебре" идут пешеходы и что впереди едущая машина остановилась. Однако самый сильный удар совершил автомобиль Volkswagen, который ехал за Skoda.

© Sputnik / Цепное ДТП на Буюканах

Инцидент зарегистрирован на улице Митрополита Дософтей. В результате аварии никто не пострадал.

© Sputnik / Цепное ДТП на Буюканах

Из-за произошедшего ДТП на улицах Митрополита Дософтей и А. Коанда образовалась пробка, которая к настоящему моменту уже рассосалась.

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