Цепное ДТП в Кишиневе: авария произошла у пешеходного перехода - фото

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Утром во вторник в столичном секторе Буюканы произошло цепное ДТП. Автомобиль Ford притормозил или резко затормозил, когда проходили пешеходы. Из-за этого сзади его слегка ударила машина Skoda, водитель которой, вероятно, не обратил внимания, что по "зебре" идут пешеходы и что впереди едущая машина остановилась. Однако самый сильный удар совершил автомобиль Volkswagen, который ехал за Skoda.
Инцидент зарегистрирован на улице Митрополита Дософтей. В результате аварии никто не пострадал.
Из-за произошедшего ДТП на улицах Митрополита Дософтей и А. Коанда образовалась пробка, которая к настоящему моменту уже рассосалась.
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