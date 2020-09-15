Пожар у Театра оперы и балета в Кишиневе: что произошло - фото

Клубы черного дыма окутали центр молдавской столицы. Некоторые подумали, что горит здание администрации президента, но ошиблись - огонь вспыхнул на стройке.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Пожар на стройке по улице Триколорулуй, 38 в Кишиневе. Прямо рядом со зданием Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

© Photo : Miroslav Rotari. Пожар

Звонок в Единую службу спасения поступил в 11.58. Густой дым валил с верхних этажей строящегося дома в центре столицы.

"На место происшествия прибыли три спецрасчета. Специалисты установили, что огонь охватил листы полистирола, которые находились на крыше здания - на уровне 10 этажа. Пожарные ликвидировали возгорание в 12.19. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось предотвратить распространение огня. Ни один человек не пострадал", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По информации ведомства, пламя уничтожило 10 метров полистирола. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

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