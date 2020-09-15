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Сотрудник МЧС во время учений, архивное фото.

Женщина пострадала от пожара, который сама и устроила: детали происшедшего

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200915/31679934/zhenschina-postradala-ot-pozhara-kotoryy-sama-i-ustroila-detali-proisshedshego.html

В связи с трагической историей, случившейся в приднестровском селе, спасатели снова призвали граждан при обращении с огнем соблюдать правила пожарной безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik. Жительница села Выхватинцы Рыбницкого района чуть не погибла в пожаре, который сама и устроила. Пожилая сельчанка получила ожоги.

"Пенсионерку в возрасте 71 года с термическими ожогами III степени госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. У женщины обожжено 22% тела", - рассказали в МВД Приднестровья.

О пожаре в службу спасения сообщили жители села Выхватинцы. Они рассказали о том, что в овраге, недалеко от улицы Космонавтов, разгорается сухая трава, и что, пытаясь потушить пламя, травмы получила местная жительница.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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Возгорание огнеборцы ликвидировали в течение 45 минут. Площадь пожара составила 0,5 гектара.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавшая на месте происшествия оказалась не случайно. Она сжигала там старые вещи. От костра загорелась сухая трава вокруг.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуация призывают граждан для того, чтобы избежать трагических последствий, при обращении с огнем соблюдать правила пожарной безопасности.

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Теги:
пожар, Приднестровье


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