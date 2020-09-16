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Полиция

Загадочное ДТП в Чимишлии: как водитель попытался обмануть полицию

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200916/31689016/zagadochnoe-dtp-v-chimishlii-kak-voditel-popytalsya-obmanut-politsiyu.html

В правоохранительные органы поступил звонок: сотрудникам сообщили о женщине, которая лежала в сточной канаве и могла стать жертвой аварии. Как выяснилось впоследствии, звонил сам водитель, спровоцировавший ДТП.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в совершении тяжелой аварии со смертельным исходом.

Полиция
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Согласно данным Национального инспектората общественной безопасности, ДТП могло произойти в понедельник вблизи монастыря села Злоць Чимишлийского района.

Полиция узнала о происшествии после звонка по единому номеру 112: сообщили, что в сточной канаве возле монастыря лежит женщина с телесными повреждениями.

Впоследствии следователи выяснили, что звонящим был сам водитель, который и сбил женщину.

Мужчине 48 лет. По предварительным данным, после совершения ДТП он скрылся с места происшествия. Подозреваемый спрятал автомобиль, после чего вернулся и запросил помощь.

Женщина 50 лет была транспортирована в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, во вторник скончалась от полученных травм.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела. В случае доказательства вины водителю грозит тюремное заключение.

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