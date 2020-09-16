Фото: пожар в кишиневском микрорайоне - спасатели сработали оперативно

Жителей столичного сектора Ботаника взволновал дым, поднимавшийся над одной из улиц. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось около получаса.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Огонь вспыхнул в одном из гаражей, расположенных по улице Мелестиу в кишиневском секторе Ботаника.

Как сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу 112 поступил в 12.54. На тушение пожара были направлены три расчета.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 13.14, через 25 минут возгорание было полностью ликвидировано.

К счастью, никто не пострадал. Огонь уничтожил только хранившиеся в гараже предметы.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

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