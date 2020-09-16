16:27 16 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Пожар в столичном секторе Ботаника.

Фото: пожар в кишиневском микрорайоне - спасатели сработали оперативно

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/10/31692322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200916/31693006/foto-pozhar-na-botanike-v-kishineve-spasateli-otreagirovali-operativno.html

Жителей столичного сектора Ботаника взволновал дым, поднимавшийся над одной из улиц. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось около получаса.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Огонь вспыхнул в одном из гаражей, расположенных по улице Мелестиу в кишиневском секторе Ботаника. 

Как сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу 112 поступил в 12.54. На тушение пожара были направлены три расчета.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 13.14, через 25 минут возгорание было полностью ликвидировано.

К счастью, никто не пострадал. Огонь уничтожил только хранившиеся в гараже предметы. 

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пожар в Тирасполе: на месте работают три пожарных расчета


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото
Пандемия COVID-19: как обстоят дела в странах ближнего зарубежья
Видео: как обстоят дела с COVID-19 в странах Ближнего зарубежья
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться