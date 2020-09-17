Фото: смертельное ДТП — мотоцикл развалился на две части, водитель погиб

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Водитель мотоцикла в возрасте 22 лет погиб в результате столкновения с автомобилем на национальной трассе Оргеев - Резина.
По данным Национального инспектората общественной безопасности, водитель автомобиля правил не нарушал.
Мотоцикл же двигался с большой скоростью. По предварительной информации, погибший пошел на обгон, пересек сплошную линию и вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.
Удар был настолько сильным, что мотоцикл развалился на две части.
Водитель автомобиля доставлен в больницу с множественными травмами.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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