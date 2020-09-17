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ДТП в Оргееве

Фото: смертельное ДТП — мотоцикл развалился на две части, водитель погиб

© Photo : IGP
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/11/31702432.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200917/31702979/smertelnoe-dtp-mototsikl-razvalilsya-na-dve-chasti-voditel-pogib.html

Ночью недалеко от Оргеева мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Водитель мотоцикла в возрасте 22 лет погиб в результате столкновения с автомобилем на национальной трассе Оргеев - Резина.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, водитель автомобиля правил не нарушал.

Accident rutier. Orhei
© Photo : IGP
Водитель автомобиля не нарушал правил, сообщает полиция.

Мотоцикл же двигался с большой скоростью. По предварительной информации, погибший пошел на обгон, пересек сплошную линию и вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

Удар был настолько сильным, что мотоцикл развалился на две части.

Accident rutier. Orhei
© Photo : IGP
Мотоцикл после удара развалился на две части.

Водитель автомобиля доставлен в больницу с множественными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги:
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