Фото: смертельное ДТП — мотоцикл развалился на две части, водитель погиб

Ночью недалеко от Оргеева мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Водитель мотоцикла в возрасте 22 лет погиб в результате столкновения с автомобилем на национальной трассе Оргеев - Резина.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, водитель автомобиля правил не нарушал.

© Photo : IGP Водитель автомобиля не нарушал правил, сообщает полиция.

Мотоцикл же двигался с большой скоростью. По предварительной информации, погибший пошел на обгон, пересек сплошную линию и вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

Удар был настолько сильным, что мотоцикл развалился на две части.

© Photo : IGP Мотоцикл после удара развалился на две части.

Водитель автомобиля доставлен в больницу с множественными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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