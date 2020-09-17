Смертельное ДТП: житель Тирасполя разбился на машине под Первомайском

Происшествия 11:49 17.09.2020 Получить короткую ссылку 21 0 0
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Sputnik Молдова
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
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Мужчина не справился с управлением автомобиля и от полученных травм скончался на месте. Ему было 42 года.
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. В аварии, произошедшей в Приднестровье, погиб 42-летний тираспольчанин. Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса – Брест недалеко от Первомайска.
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Sputnik / Anatolii Kiriak.
Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, мужчина не справился с управлением, пересек проезжую часть по диагонали и вылетел на левую обочину.
"Автомобиль совершил опрокидывание на крышу, а потом перевернулся на колеса", - пояснили в МВД.
От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажиров в машине не было.
По факту дорожно-транспортного происшествия ведется разбирательство.
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