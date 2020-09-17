Смертельное ДТП: житель Тирасполя разбился на машине под Первомайском

Мужчина не справился с управлением автомобиля и от полученных травм скончался на месте. Ему было 42 года.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. В аварии, произошедшей в Приднестровье, погиб 42-летний тираспольчанин. Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса – Брест недалеко от Первомайска.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, мужчина не справился с управлением, пересек проезжую часть по диагонали и вылетел на левую обочину.

"Автомобиль совершил опрокидывание на крышу, а потом перевернулся на колеса", - пояснили в МВД.

От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажиров в машине не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется разбирательство.

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