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Полиция. Архивное фото

Видео: детонаторы и восемь тонн взрывчатки конфисковала полиция в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Опасный груз должен был попасть на неавторизованный склад в Страшенах. Взрывчатые вещества отправлены на техническую экспертизу.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Два грузовика со взрывчаткой были остановлены на трассе Кишинев - Бельцы и задержаны сотрудниками Национального инспектората расследований. В общей сложности в них перевозили 74 ящика с детонаторами и более восьми тонн взрывчатых веществ, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Один из грузовиков остановили у села Магдачешты Криулянскиого района, другой - на той же трассе, у села Горное Страшенского района. В общей сложности они перевозили 74 ящика с капсюлями-детонаторами и 8 757 кг взрывчатки Rioxam, Riomax și UN 0241, которая используется при взрывных работах на промышленных объектах и карьерах.

Взрывчатка на трассе Кишинев-Бельцы
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Взрывчатка на трассе Кишинев-Бельцы

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на грузовиках не было требуемых опознавательных знаков для перевозки взрывчатки "ADR" и отсутствовало разрешение на перевозку опасных грузов, а водители не были должным образом проинструктированы. Сопроводительные документы на груз были составлены с нарушениями налогового законодательства, а товар должен был попасть на неавторизованный склад в Страшенах.

Взрывчатые вещества отправлены на техническую экспертизу.

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