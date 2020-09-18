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Дрон, архивное фото.

Дроны на миллион: Погранполиция обнаружила незаконный груз

© CC0 / Pixabay / Powie
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200918/31717466/sto-dronov-bez-drokumentov-pogranpolitsiya-obnaruzhila-nezakonnyy-gruz.html

Молдавские пограничники в ходе таможенного досмотра на одном из КПП на севере страны обнаружили незадекларированный груз из беспилотников.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники молдавской Погранполиции регионального управления "Север" задержали микроавтобус с товарами из Германии: груз включал 100 дронов, необходимые сопроводительные документы отсутствовали.

Микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими регистрационными номерами был остановлен для досмотра на трассе R-57, у въезда в город Костешты Рышканского района. Перед этим сотрудники Погранполиции получили оперативную информацию, которая касалась перевозимого машиной груза.

Партия дронов, обнаруженная погранполицией Молдовы
© Photo : Poliția de Frontieră
Партия дронов, обнаруженная погранполицией Молдовы

Пограничные полицейские досмотрели транспортное средство и обнаружили, среди прочего, 100 беспилотников, документы о происхождении которых водитель предъявить не смог. Кроме того, на дроны не было и таможенной декларации. Как сообщается, стоимость груза достигает миллиона леев.

Водитель микроавтобуса, 29-летний житель Оргеева, заявил на допросе, что за перевозку товара из Германии в Молдову ему предложили оплату в тысячу евро.

Груз конфискован, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

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