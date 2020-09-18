В Бендерах двухлетний мальчик выпал из окна: каково состояние ребенка

Ребенку хватило всего несколько минут отсутствия матери в комнате, чтобы успеть залезть на подоконник.

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен – Sputnik. Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Бендерах. Его госпитализировали в реанимационное отделение Бендерского центра матери и ребенка. Врачи оценивают состояние маленького пациента как стабильно тяжёлое, но не опасное для жизни.

"Всего на несколько минут мама оставила своего ребенка в комнате. В створке окна, раскрытого настежь, была москитная сетка", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Мальчик, которому через несколько месяцев исполнится три года, вскарабкался на подоконник. Одно мгновение – и он выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Бендерах. Прибывшая скорая помощь увезла кроху в больницу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

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