13:36 19 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Пожарные. Архивное фото

Пожар в Кишиневе: взрыва удалось избежать, но частный дом сгорел - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200919/31731218/pozhar-chisinau-vzryva-udalos-izbezhat-no-chastnyy-dom-sgorel-foto.html

Спасатели вынесли из горящего здания газовый баллон, который мог стать причиной взрыва - ЧП произошло утром 19 сентября.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Три пожарных расчета тушили в субботу возгорание, произошедшее на столичной улице Плугарилор, 15. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Звонок в Службу "112" поступил в 08.41. Сообщалось, что жилой дом охвачен огнем. Для тушения пожара были направлены три экипажа спасателей и пожарных", - сообщили в ГИЧС.

Прибывшие на место специалисты констатировали, что пламя распространилось и на пристройки.

Локализовать возгорание смогли к 09.13. Более того, из дома вынесли газовый баллон, предотвратив тем самым возможный взрыв.

"В результате никто не пострадал, но огонь уничтожил дом и несколько пристроек", - добавили в Генинспекторате по ЧС.

Там же сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: пожар в кишиневском микрорайоне - спасатели сработали оперативно
Пожар у Театра оперы и балета в Кишиневе: что произошло - фото
Пожар в пригороде Кишинева: огонь охватил двухэтажный дом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Высохшие озера в Молдове встречаются все чаще и чаще
Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2”
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2” - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться