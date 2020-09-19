Пожар в Кишиневе: взрыва удалось избежать, но частный дом сгорел - фото

Спасатели вынесли из горящего здания газовый баллон, который мог стать причиной взрыва - ЧП произошло утром 19 сентября.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Три пожарных расчета тушили в субботу возгорание, произошедшее на столичной улице Плугарилор, 15. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Звонок в Службу "112" поступил в 08.41. Сообщалось, что жилой дом охвачен огнем. Для тушения пожара были направлены три экипажа спасателей и пожарных", - сообщили в ГИЧС.

Прибывшие на место специалисты констатировали, что пламя распространилось и на пристройки.

Локализовать возгорание смогли к 09.13. Более того, из дома вынесли газовый баллон, предотвратив тем самым возможный взрыв.

"В результате никто не пострадал, но огонь уничтожил дом и несколько пристроек", - добавили в Генинспекторате по ЧС.

Там же сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

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