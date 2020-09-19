Злополучный рейс: как прошла ночь в аэропорту Стамбула для граждан Молдовы

В пятницу в аэропорту Стамбула был задержан самолет молдавской авиакомпании. Более сотни граждан, которые должны были вылететь из Турции в Кишинев, оказались заблокированы в здании аэропорта. Душераздирающие подробности инцидента рассказала одна из пассажирок.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Новый скандал: самолет Airbus-320 авиакомпании Air Moldova после приземления в Стамбуле был задержан, не получив разрешения на вылет обратно в Кишинев. Поводом для задержания авиасудна послужила историческая задолженность, накопившаяся в период времени, когда Air Moldova являлась государственной компанией.

"В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванных пандемией COVID-19, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей услуги по поставке топлива", — заявили в пресс-службе Air Moldova.

Среди пассажиров злополучного рейса оказалась и жительница Кишинева Мира.

"Мы прошли регистрацию, сдали багаж, потом рейс задержали на два с половиной часа, а затем и вовсе отменили. Никто не понимал, что происходит, представители авиакомпании не появились и не предоставили никаких объяснений", — рассказала девушка для Sputnik Молдова.

По ее словам, представители аэропорта в Стамбуле вели дело к тому, чтобы пассажиры решали проблему за свой счет.

"По-английски никто ничего объяснять не мог или не хотел. Турки настаивали на том, чтобы мы покинули аэропорт и сами решали вопрос с заселением в отель, обратным билетом и прочим, но люди не поддавались. Говорят, что Air Moldova должна туркам 2 миллиона, и, зная об этой задолженности, они приняли пассажиров на регистрацию, как ни в чем не бывало, а потом держали нас, как заложников, чтобы авиакомпания выплатила им долг", — пояснила Мира.

© Photo : из личного архива Ela Umbrela На табло в аэропорту Стамбула сообщение об отмене рейса в Кишинев

Она уточнила, что через какое-то время один из пассажиров позвонил в консульство Молдовы в Турции: там сообщили, что представители авиакомпании знают о данной ситуации и ведут переговоры с турецкой стороной.

"В результате нам предложили бесплатный отель, но многие не поехали — не хотели выходить из ворот, пока не убедились, что получат билеты на утренний рейс. Некоторые уже сами купили другой билет, потом им выдали бесплатный, другим не хватало мест — и все это продолжалось до трех ночи", — сказала собеседница.

В настоящий момент Мира, как и все другие пассажиры злополучного рейса, уже в Кишиневе: авиакомпания с опозданием все же доставила их домой. Девушка уточнила, что из-за всех событий ей удалось поспать всего три часа урывками по 30 минут: сейчас она отдыхает после тяжелой ночи.

Информацию о возвращении граждан Молдовы в Кишинев подтвердил авиаперевозчик.

"Сообщаем вам о том, что все 115 пассажиров рейса 9U745 IST KIV 18 сентября 2020 года были размещены в гостинице недалеко от аэропорта, и уже сегодня утром прибыли в Кишинев", — заявили в Air Moldova.

Авиакомпания заявила, что это происшествие является "беспрецедентным" в истории Air Moldova.

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