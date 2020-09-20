Как в кино: из тюрьмы Бранешт попытался бежать заключенный

В последнее время в Молдове зарегистрировано несколько попыток бегства заключенных из тюрем, еще одна зафиксирована в Оргеевском районе.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Заключенный из тюрьмы в Бранештах попытался бежать, разработав целый план. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциаров.

По данным ведомства, у 22-летнего осужденного был трудовой контракт, по которому он работал на карьере, где добывают известняк. Злоумышленник в конце рабочего дня не пришел на регистрацию с другими заключенными на пункте выхода.

"Охрана тюрьмы сразу была поднята по тревоге. Правоохранители создали поисковые группы и отправились по следам беглеца. Спустя четыре часа его сумели найти, он спрятался в одной из шахт", - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что молодого человека приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в Национальной пенитенциарной администрации не уточнили, о чем именно идет речь.

Администрация пенитенциара №18 в Бранештах оповестила прокуратуру о случившемся. Если вину осужденного докажут, ему могут добавить еще 3 года тюремного срока.

В начале сентября была предпринята еще одна попытка бегства уже из пенитенциара №9 в Прункул. 45-летний осужденный попытался перелезть через ворота, предварительно обойдя все контрольные пункты в тюрьме. Но его план не удался, охрана вовремя успела пресечь попытку побега.

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