ДТП в Сороках: ребенка сбили на пешеходном переходе

Девочка 12 лет попала в больницу с различными травмами после того, как автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В Сороках на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло по вине 63-летнего водителя, который не уступил дорогу пешеходу.

В результате инцидента девочка получила множественные травмы и была госпитализирована.

Мужчину протестировали на наличие алкоголя в крови и установили, что он не был пьян.

Правоохранители оштрафовали водителя за нарушение, которое привело к травмам несовершеннолетнего пешехода.

Стоит отметить, что на пешеходных переходах в молдавских городах достаточно часто сбивают людей. Чаще всего такие происшествия случаются по вине водителей, которые не уступают дорогу.

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