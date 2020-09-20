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Пешеходный переход

ДТП в Сороках: ребенка сбили на пешеходном переходе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200920/31737922/dtp-v-sorokakh-rebenka-sbili-na-peshekhodnom-perekhode.html

Девочка 12 лет попала в больницу с различными травмами после того, как автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В Сороках на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как отметили в ведомстве, ДТП произошло по вине 63-летнего водителя, который не уступил дорогу пешеходу.

В результате инцидента девочка получила множественные травмы и была госпитализирована.

Мужчину протестировали на наличие алкоголя в крови и установили, что он не был пьян.

Правоохранители оштрафовали водителя за нарушение, которое привело к травмам несовершеннолетнего пешехода.

Стоит отметить, что на пешеходных переходах в молдавских городах достаточно часто сбивают людей. Чаще всего такие происшествия случаются по вине водителей, которые не уступают дорогу.

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