ДТП в Сороках: ребенка сбили на пешеходном переходе

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В Сороках на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло по вине 63-летнего водителя, который не уступил дорогу пешеходу.
В результате инцидента девочка получила множественные травмы и была госпитализирована.
Мужчину протестировали на наличие алкоголя в крови и установили, что он не был пьян.
Правоохранители оштрафовали водителя за нарушение, которое привело к травмам несовершеннолетнего пешехода.
Стоит отметить, что на пешеходных переходах в молдавских городах достаточно часто сбивают людей. Чаще всего такие происшествия случаются по вине водителей, которые не уступают дорогу.
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