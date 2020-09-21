Фото: микроавтобус с 16 пассажирами вылетел с трассы, есть пострадавшие

Проверка на наличие алкоголя и причины аварии, в которой пострадали пятеро человек - об этом рассказали в правоохранительных органах.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла на одиннадцатом километре трассы R14 Кишинев-Оргеев-Сорока в понедельник утром. В результате вылета с трассы микроавтобуса пострадали пятеро человек. Информацию об этом Sputnik подтвердили в Инспекторате полиции Теленешт.

© Photo : IP Telenești Авария в Теленештах

По информации правоохранительных органов, ДТП зарегистрировали около 06.30.

"Водитель Ford Tranzit 1954 года рождения, который перевозил 16 работников одного из предприятий, уснул за рулем. В результате авто вылетело с трассы", - отметили в полиции.

По предварительным данным, травмы получили пятеро человек, которым врачи скорой оказали медицинскую помощь. Пострадавших доставили в районную больницу Теленешт.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Тест показал его отсутствие.

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