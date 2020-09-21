Хирург детской больницы Кишинева умер от осложнений, вызванных COVID-19

Еще один работник системы здравоохранения ушел из жизни в результате заражения коронавирусом COVID-19.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Хирург детской муниципальной клинической больницы им. Валентина Игнатенко Юрие Соломон умер из-за осложнений вызванных коронавирусом. Об этом на своей facebook-странице сообщает медицинское учреждение.

Медик проработал в учреждениях здравоохранения 19 лет. “Он так и останется в наших сердцах - молодым, красивым с улыбкой на лице. Таким, каким должен быть настоящий врач”, - говорится в сообщении, опубликованном на странице больницы.

Всего за время пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 35 врачей.

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