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Secția terapie intensivă a unui spital din București

Хирург детской больницы Кишинева умер от осложнений, вызванных COVID-19

© Photo : Facebook / Gabriela Firea
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200921/31749883/Khirurg-detskoy-bolnitsy-im-V-Ignatenko-umer-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-COVID-19.html

Еще один работник системы здравоохранения ушел из жизни в результате заражения коронавирусом COVID-19.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Хирург детской муниципальной клинической больницы им. Валентина Игнатенко Юрие Соломон умер из-за осложнений вызванных коронавирусом. Об этом на своей facebook-странице сообщает медицинское учреждение. 

Медик проработал в учреждениях здравоохранения 19 лет. “Он так и останется в наших сердцах - молодым, красивым с улыбкой на лице. Таким, каким должен быть настоящий врач”, - говорится в сообщении, опубликованном на странице больницы.

Всего за время пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 35 врачей. 

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