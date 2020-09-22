Семейный скандал перерос в уличный боевик: чем закончилась драма

От пьяного дебошира досталось всем – жене, теще и соседям, которые стали невольными свидетелями семейной разборки.

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен – Sputnik. В селе Протягайловка один из местных жителей прямо на улице устроил настоящий боевик. Камни, кирпичи, черенок лопаты – стали его основным оружием. В итоге потерпевшие обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали синяки, ссадины и кровоподтеки у супруги задержанного, ее матери и у нескольких соседей.

Как рассказали в МВД Приднестровья, незадолго до инцидента 34-летний мужчина поссорился с женой. Чтобы избежать скандала, супруга ушла к маме на соседнюю улицу. Но, будучи в алкогольном опьянении, мужчина семейные отношения решил выяснить до конца. Он стал кричать, а после избивать жену и тещу прямо на улице. На шум вышли жители соседних домов.

"Пьяному дебоширу не понравились свидетели конфликта. Он стал оскорблять односельчан, а потом и вовсе перешел к рукоприкладству", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В соседей полетели камни и кирпичи. Замечание сделал пожилой мужчина, на что хулиган ответил ярой агрессией. Взял черенок от лопаты и стал наносить удары 66-летнему пенсионеру по различным частям тела.

Точку в пьяном дебоше поставил правоохранительный патруль. Хулигана задержали и доставили в Управление внутренних дел города Бендеры. На него возбудили уголовное дело. Камни, кирпичи и черенок лопаты изъяты и приобщены к материалам дела.

Хулигану-дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

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