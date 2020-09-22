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Автомобиль полиции Республики Молдова, архивное фото.

Видео: бизнес по поддельным рецептам, в Бельцах задержаны наркоторговцы

© Sputnik / Mihai Caraus.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200922/31759623/Biznes-po-poddelnym-retseptam-v-Beltsakh-zaderzhany-narkotorgovtsy.html

Использовали поддельные рецепты, чтобы покупать наркотические вещества для дальнейшей перепродажи - на севере Молдовы раскрыта преступная группа.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Двое из пяти подозреваемых в незаконной торговле наркотиками в муниципии Бельцы задержаны полицией на 72 часа.

Правоохранители раскрыли преступную группу из пяти мужчин в возрасте от 45 до 57 лет. Члены формирования по поддельным рецептам приобретали в аптеках наркотические вещества, чтобы впоследствии сбывать их в муниципии Бельцы.

Правоохранители провели в северной столице Молдовы пять обысков по этому делу и изъяли 143 рецепта с признаками подделки (из них 25 изъяты в аптеке, 118 - у фигурантов дела), SIM-карты, мобильные телефоны, самодельные устройства для употребления наркотиков, психотропные вещества, банковские карты.

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Возможная выручка от реализации рецептов на черном рынке составила бы примерно 22 000 леев. А за сбыт приобретенных по фальшивым рецептам наркотиков преступники могли получить примерно 60 000 леев, сообщает полиция.

Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить всех причастных лиц. За подобные преступления молдавским законодательством предусмотрено тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 3 до 5 лет.

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