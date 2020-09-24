Пожар в Национальной филармонии: пять пожарных расчетов выехали на место

Пожар в Национальной филармонии: людей вывели из здания, спасатели сработали оперативно. Известно, что никто не пострадал.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. В центре Кишинева загорелось здание Национальной филармонии. На место прибыли пять пожарных расчетов и одна единица техники с пожарной лестницей.

Как сообщила Sputnik директор Национальной филармонии Светлана Бивол, возгорание произошло из-за искры. "Пожарные прибыли очень быстро. Людей эвакуировали очень быстро. Никто не пострадал", - сказала Бивол.

По ее словам, сейчас в филармонии ведутся ремонтные работы.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД корреспонденту Sputnik сообщили подробности случившегося.

"Пожарных вызвали на улицу Варлаам, 78. Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов, в том числе эскалатор. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Она добавила, что на данный момент нет сообщений о пострадавших.

Как сообщил корреспондент Sputnik с места событий, у здания филармонии - семь единиц спецтехники пожарных.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 4 © Sputnik / Mihai Caraus. Пожар в здании Филармонии

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