Видео - Филармония продолжает гореть: число спецрасчетов пожарных увеличили

Спасатели по-прежнему тушат пожар, произошедший в Национальной филармонии. К первым пяти расчетам отправили еще три.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Пожар в Национальной филармонии в Кишиневе тушат уже восемь единиц спецтехники, изначально сообщалось о пяти спецрасчетах. На место прибыли еще три дополнительных экипажа. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД.

Как добавили в ведомстве, также были созданы еще пять спецгрупп для борьбы с дымом и газом. "Они работают внутри здания и снаружи, чтобы помочь ликвидировать возгорание", - сообщили в ГИЧС.

Этому пожару присвоили "повышенный уровень".

"Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов, в том числе эскалатор. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки", - заявила ранее пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Она добавила, что на данный момент нет сообщений о пострадавших.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus. Пожар в здании Филармонии

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