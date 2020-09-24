Видео - Филармония продолжает гореть: число спецрасчетов пожарных увеличили

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Пожар в Национальной филармонии в Кишиневе тушат уже восемь единиц спецтехники, изначально сообщалось о пяти спецрасчетах. На место прибыли еще три дополнительных экипажа. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД.
Как добавили в ведомстве, также были созданы еще пять спецгрупп для борьбы с дымом и газом. "Они работают внутри здания и снаружи, чтобы помочь ликвидировать возгорание", - сообщили в ГИЧС.
Этому пожару присвоили "повышенный уровень".
"Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов, в том числе эскалатор. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки", - заявила ранее пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.
Она добавила, что на данный момент нет сообщений о пострадавших.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>