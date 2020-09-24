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Пожар в здании Филармонии

Обрушился потолок главного здания филармонии Кишинева

© Sputnik / Юлия Липовая
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200924/31790275/obrushilsya-potolok-glavnogo-zdaniya-filarmonii.html

Сложности работе пожарных добавляет то, что крыша здания - из глины и дерева. На месте работают уже десять экипажей пожарных.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Обрушился потолок главного здания Национальной филармонии Кишинева. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.

"Сложности работе пожарных добавляет то, что крыша здания - из глины и дерева. На месте работают уже десять экипажей пожарных", - подчеркнула Пушкашу.

Первоначально очевидцы сообщали, что огонь пошел на убыль, однако пожар оказался серьезнее, чем казалось сначала. В 12.43 пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия были направлены еще три пожарных расчета, затем еще два.

В 14.25 стало ясно, что крышу филармонии спасти не удастся — огонь перекинулся во внутренние помещения. В 14.50 потолок здания обвалился.

Как сообщила Sputnik директор Национальной филармонии Светлана Бивол, возгорание произошло из-за искры. "Пожарные прибыли очень быстро. Людей эвакуировали очень быстро. Никто не пострадал", - сказала Бивол.

Звонок в службу спасения "112" был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием Национальной филармонии в столице поднялся густой дым. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки.

На данный момент нет сообщений о пострадавших.

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Пожар в здании Филармонии
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