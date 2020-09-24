Топ пожаров в Кишиневе: что и когда горело в молдавской столице

Над зданием Национальной филармонии - клубы дыма, огонь до сих пор не потушен. Sputnik Молдова вспомнил самые крупные пожары последних лет, произошедшие в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. В центре Кишинева - крупный пожар, огнем охвачено здание Национальной филармонии. Возгорание началось с крыши, а затем перекинулось во внутренние помещения.

Огонь тушат 10 пожарных расчетов, а жители столицы продолжают верить в то, что один из самых значимых культурных объектов Молдовы все же удастся спасти. Но эта надежда тает, вернее, горит на наших глазах...

Прямая трансляция с места пожара >>>

Sputnik Молдова вспомнил самые крупные пожары за последние годы, которые потрясли молдавскую столицу.

Пожар у Театра оперы и балета

Совсем недавно, 15 сентября, произошло возгорание на стройке по улице Триколорулуй, прямо рядом со зданием Театра оперы и балета имени Марии Биешу. Густой дым валил с верхних этажей строящегося дома в центре столицы.

Огонь охватил листы полистирола, которые находились на крыше здания - на уровне 10 этажа. Пожар удалось ликвидировать довольно быстро, никто не пострадал.

Возгорание на территории завода "Мезон"

Вечером 8 января 2020 года произошел пожар на территории завода "Мезон", расположенного в столичном секторе Рышкановка.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв не было.

По информации Sputnik, произошло возгорание электропроводки в четвертом блоке - в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.

Объятые пламенем поля

Осень 2019 года запомнилась частыми возгораниями сухой растительности, в частности в Кишиневе. Столицу накрывал неоднократно смог.

К примеру, 1 сентября огонь вплотную приблизился к жилым домам в пригороде молдавской столицы Думбраве. Тогда на тушение направили три пожарных расчета, которые за два часа локализовали возгорание.

Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

К слову, один из крупнейших таких пожаров был зарегистрирован в 2017 году. Поздно вечером 9 июля вспыхнул огонь на свалке в Прункул (муниципий Кишинев). Тогда по тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных, так как огонь быстро распространился на огромную площадь.

На место ЧП незамедлительно прибыли 17 спецрасчетов. Сгорело три из пяти гектаров сухих веток деревьев, складированных там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. После тушения пожара сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы дежурили несколько дней подряд на месте для предотвращения повторения возгорания.

Два серьезнейших эпизода в один день

В Кишиневе 20 апреля 2018 года практически одновременно произошло сразу два пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа.

Дым от пожара в Институте микробиологии видел весь Кишинев - видео >>>

А уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. Огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.

Республиканский стадион в огне

Рано утром 24 июля 2017 года по тревоге весь гарнизон столичных пожарных работал над ликвидацией огня на республиканском стадионе в Кишиневе. В общей сложности пламя охватило около шести тысяч квадратных метров веток, складированных на стадионе после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев.

С огнем спасатели боролись в течение пяти часов. Рассматривалось несколько версий произошедшего, среди которых и поджог.

Пожар на Центральном рынке

В мае 2016 года было зафиксировано возгорание в центре Кишинева. Над ликвидацией пожара трудились 15 спецрасчетов и 60 спасателей.

Огонь вспыхнул на третьем этаже частного магазина, внутри которого находились легко воспламеняющиеся материалы. Площадь возгорания была очень большой, но обошлось без жертв.

Объятый огнем склад на Чеканах

Сильнейший пожар, произошедший 11 ноября 2016-го в столичном секторе Чеканы на одном из складов, унес жизнь двух человек.

Возгорание было зарегистрировано на четвертом этаже, но затем пламя перекинулось и на помещения пятого этажа. Для поиска людей, которые могли находиться в горящем здании, организовали три группы спасателей.

Им удалось обнаружить двух человек, которые были без сознания. Их спасли, но погиб при исполнении служебного долга один из пожарных — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в охваченное огнем и дымом здание.

После смерти пожарного из-за серьезного риска для безопасности и жизни его коллег было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь на следующий день пожарные снова смогли войти в здание, а вечером полностью ликвидировать пожар. Спустя несколько дней спасатели обнаружили в здании тело женщины, которая работала на складе.

Всего огонь уничтожил около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) располагалась на четвертом этаже здания. После пожара прокуратура открыла два уголовных дела по факту пожара и несоблюдения противопожарной безопасности и защиты труда.

Взрыв и пожары от газовых баллонов

В январе 2016 года на Центральном рынке в кафе La Soacra произошел взрыв газового баллона. В результате этого происшествия в больницы были доставлены около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У большинства пациентов были ожоги 15-20% тела, а троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины.

Этот случай не единичный хотя и стал показательным. После ЧП в La Soacra произошел взрыв газового баллона в селе Хрубна Ноуэ Фалештского района в 2017 году. Тогда на воздух взлетел жилой дом, погибла четырех летняя девочка. А 2018-й запомнился аналогичной трагедией в Кишиневе. Все случилось ночью 6 октября 2018 года в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП. Взрыв произошел из-за не выключенной конфорки газовой плиты, подключенной к незаконно установленному газовому баллону. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Согласно местному законодательству, газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

© Sputnik / Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения

Что произошло в Национальной филармонии

Напомним, что в четверг 24 сентября около полудня загорелась крыша Национальной филармонии в Кишиневе.

Первоначально очевидцы сообщали, что огонь пошел на убыль, однако пожар оказался серьезнее, чем казалось сначала. В 12.43 пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия были направлены еще три пожарных расчета, затем еще два.

В 14.25 стало ясно, что крышу филармонии спасти не удастся — огонь перекинулся во внутренние помещения. В 14.50 потолок здания обвалился. Полностью разрушен малый зал. Как сообщила Sputnik директор Национальной филармонии Светлана Бивол, возгорание произошло из-за искры.

"Мы сейчас стоим и смотрим как горит филармонии, душа и сердце болит. Крыша вся сгорела, сцена малого зала, потолок большого зала сейчас горит. Спасти что-либо уже вряд ли возможно будет. Часть инструментов успели вынести - те, что стояли ближе к выходу, но фортепиано и те инструменты, что находились в помещениях, там и остались", - заявила для Sputnik Молдова Агнесса Руссу, замдиректора филармонии.

На месте работают 10 пожарных расчетов. Все сотрудники филармонии была эвакуированы.

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