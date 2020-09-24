Пожар в Национальной филармонии локализован: ситуация под контролем

В центре Кишинева горел один из самых значимых культурных объектов страны. Несмотря на повышенную сложность пожара, спасателям удалось остановить распространение огня.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Возгорание в здании Национальной филармонии удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.

"События развиваются в положительном ключе, ситуация находится под контролем. Несмотря на риск для жизни и здоровья, к 16:20 по местному времени пожарные остановили распространение огня", - заявила она.

На данный момент в горящем здании работают 10 спецрасчетов, которые используют три автолестницы. Всего в тушении пожара задействованы 60 спасателей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Также на месте находится руководство ведомства, которое руководит операцией.

Пушкашу отметила, что по предварительным данным огнем была охвачена площадь около 3500 квадратных метров. В частности, речь идет об обрушившемся потолке главного зала.

"После полной ликвидации возгорания пожарные приступят к демонтажу и очистке здания, а специальная комиссия займется расследованием причин инцидента", - добавила она.

Прямая трансляция с места пожара >>>

На данный момент сообщений о жертвах нет. Люди из соседних зданий были эвакуированы, все они находятся в безопасности.

"В случае, если понадобится продолжение работ ночью, сотрудники ГИЧС готовы обеспечить необходимое освещение и смену бригад", - заключила пресс-секретарь.

В четверг 24 сентября около полудня загорелась крыша Национальной филармонии в Кишиневе.

Первоначально очевидцы сообщали, что огонь пошел на убыль, однако пожар оказался серьезнее, чем казалось сначала. В 12.43 пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия были направлены еще три пожарных расчета, затем еще два.

В 14.25 стало ясно, что крышу филармонии спасти не удастся — огонь перекинулся во внутренние помещения. В 14.50 потолок здания обвалился. Полностью разрушен малый зал.

Как сообщила Sputnik директор Национальной филармонии Светлана Бивол, возгорание произошло из-за искры.

"Шел ремонт, никто даже не заметил сначала искру. Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло", - поделилась она.

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