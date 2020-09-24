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Пожар в Национальной филармонии Кишинева

Пожар в Национальной филармонии локализован: ситуация под контролем

© Sputnik / Юлия Липовая
Происшествия
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22020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200924/31792824/pozhar-v-natsionalnoy-filarmonii-lokalizovan-kak-razvivayutsya-sobytiya.html

В центре Кишинева горел один из самых значимых культурных объектов страны. Несмотря на повышенную сложность пожара, спасателям удалось остановить распространение огня.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Возгорание в здании Национальной филармонии удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.

"События развиваются в положительном ключе, ситуация находится под контролем. Несмотря на риск для жизни и здоровья, к 16:20 по местному времени пожарные остановили распространение огня", - заявила она.

На данный момент в горящем здании работают 10 спецрасчетов, которые используют три автолестницы. Всего в тушении пожара задействованы 60 спасателей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Также на месте находится руководство ведомства, которое руководит операцией. 

© AP Photo / Nic Coury
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Пушкашу отметила, что по предварительным данным огнем была охвачена площадь около 3500 квадратных метров. В частности, речь идет об обрушившемся потолке главного зала.

"После полной ликвидации возгорания пожарные приступят к демонтажу и очистке здания, а специальная комиссия займется расследованием причин инцидента", - добавила она.

Прямая трансляция с места пожара >>>

На данный момент сообщений о жертвах нет. Люди из соседних зданий были эвакуированы, все они находятся в безопасности.

"В случае, если понадобится продолжение работ ночью, сотрудники ГИЧС готовы обеспечить необходимое освещение и смену бригад", - заключила пресс-секретарь.

В четверг 24 сентября около полудня загорелась крыша Национальной филармонии в Кишиневе.

Пожар в здании Филармонии.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Первоначально очевидцы сообщали, что огонь пошел на убыль, однако пожар оказался серьезнее, чем казалось сначала. В 12.43 пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия были направлены еще три пожарных расчета, затем еще два.

В 14.25 стало ясно, что крышу филармонии спасти не удастся — огонь перекинулся во внутренние помещения. В 14.50 потолок здания обвалился. Полностью разрушен малый зал.

Как сообщила Sputnik директор Национальной филармонии Светлана Бивол, возгорание произошло из-за искры.

"Шел ремонт, никто даже не заметил сначала искру. Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло", - поделилась она.

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