Крупный пожар оставил Молдову без Национальной филармонии: как это было 

Четверг выдался трагическим для культуры Молдовы. Вспыхнувший пожар оставил без дома множество молдавских музыкантов и артистов, а публику - без знакового символа духовности.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание началось в пристройке комплекса зданий примерно в полдень.

Изначально казалось, что это происшествие разрешится быстро. Однако все оказалось серьезнее: пламя распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним растянулась на несколько часов.

В итоге, здание одного из самых значимых культурных объектов республики более непригодно для использования и требует восстановления.

Актуальная ситуация

"После семи часов работы и локализации пожара спасатели продолжают тушить пламя. Затем им предстоит разобрать крышу с помощью крана и спецлестницы. Пока нет сообщений о жертвах и пострадавших", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, на место происшествия уже прибыли эксперты-криминалисты для изучения всех обстоятельств и сбора проб. После они установят причину воспламенения.

Как рассказала Пушкашу, все эти часы за филармонию боролись 10 спецрасчетов в составе 60 спасателей, были задействованы три пожарные лестницы. По предварительным данным, огнем была охвачена площадь около 3500 квадратных метров. В частности, речь идет об обрушившемся потолке главного зала. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

В 16.30 часов стало известно, что огнеборцам удалось локализовать пожар.

Реакция руководства филармонии

Во время тушения огня вблизи горящего здания собралась толпа неравнодушных кишиневцев. Среди них директор Национальной филармонии Светлана Бивол вместе со своими коллегами была вынуждена наблюдать, как сгорает и рушится ее детище.

"Из-за одной искры во время ремонтных работ произошло такое большое несчастье. Никто ничего даже не заметил сначала... Потом появился дым. Было около 50 человек на репетиции, всех эвакуировали. Такой 2020 год… К 80-летию филармонии это произошло. Мы не знаем, что сейчас внутри, рухнуло все…", - заявила Бивол.

Замдиректора филармонии Агнесса Руссу также поделилась своими эмоциями.

"Стоим и смотрим как горит филармония, душа и сердце болят. Сгорела крыша и сцена малого зала, горит потолок и большого. Спасти что-либо уже вряд ли возможно будет", - говорит она.

Она уточнила, что часть инструментов успели вынести. Удалось это благодаря тому, что они стояли ближе к выходу. Но фортепиано и те инструменты, что находились в помещениях, там и остались.

Что рассказали музыканты

Сотрудники филармонии поделились подробностями того, как во время тушения пламени они пытались спасти самое для них ценное. Вот что рассказал корреспонденту Sputnik музыкант Михаил Гроссу.

"Там остались два дорогих рояля на сцене, остальные инструменты мы вытащили из большого зала. Из малого – нет. Один рояль был весь в воде, потолок местами развалился и было уже опасно подбираться дальше", - посетовал собеседник.

В расстроенных чувствах и музыканты, фактически потерявшие свой дом в этот роковой день.

"Дорогие друзья, с болью в душе должен объявить, что Национальная филармония Молдовы осталась без дома, без зала и инструментов… Сгорело все…", - написал на своей странице главный дирижер филармонии Михаил Агафица.

Представители городских властей пристально следили за развитием событий. Уже во время пожара они начали планировать, что необходимо сделать после пожара.

"Вместе с руководством примэрии решим, какие меры предпримем для решения создавшейся проблемы. Но нужно понять, что разрушено, как мы сможем помочь… Как вы понимаете, понадобятся огромные деньги. Мы не можем пока говорить о суммах", - отметил претор сектора Центр Павел Русу.

Также он добавил, что руководство города подумает и о сотрудниках этого культурного заведения, чтобы они могли дальше заниматься своим делом.

"Подыщем здание, куда все артисты и сотрудники филармонии временно переедут для продолжения работы, где они смогут и далее проводить разные концерты", - пояснил претор.

"Это национальное горе"

О кишиневском пожаре узнал уроженец города, известный российский актер Александр Олешко.

"Мне вручали там первую в моей жизни награду на фестивале искусств в 1991 году!", - написал он в комментарии под одной из публикаций о пожаре.

Не остались в стороне и артисты разных жанров, выступавшие на сцене концертного зала сгоревшей филармонии. Многие из них наблюдали за пожаром у здания.

"Что сказать о сцене филармонии? Можно только вспоминать и плакать, потому что это национальное горе, трагедия для всей республики. В таких случаях люди немеют. Это историческое место. На этой сцене выступал Шаляпин, Шостакович, Рихтер, Ростропович, Гилельс. Она видела многих выдающихся певцов, пианистов мирового масштаба", - заявил Михаил Мунтян, оперный певец, народный артист Советского Союза.

Вера Марьянчик, актриса драматического театра:

"С детства помню, как покупали абонемент на филармонические концерты. Благодаря руководителям и артистам, работавшим здесь, филармония выжила в сложные годы и сохранилась как один из культурных центров Кишинева. Каждый человек, родившийся в Кишиневе, приезжал погостить - все знали сцены филармонии, посещали концерты", - сказала она.

Она выразила надежду, что как люди, как граждане мы постараемся восполнить эту потерю.

"И, может государство, поможет. Но мы тоже не должны остаться в стороне и можем собрать нашими силами средства для того, чтобы восстановить в кратчайшие сроки филармонию и вернуться в зал", - призвала Марьянчик.

Здание, в котором находится Национальная филармония, было построено в Кишиневе в конце XIX века по проекту архитектора Михаила Чекеруль-Куша. В нем размещался городской цирк. В 1940 году объект передали только что созданной Молдавской государственной филармонии. А в 1960 году была проведена реконструкция строения под руководством архитектора Валентина Войцеховского, после чего филармония приобрела привычный горожанам вид.

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