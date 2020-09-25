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Последствия пожара в филармонии

Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания в филармонии Кишинева

© Photo : Facebook / Nicolae Botgros
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Восемь единиц спецтехники, в том числе две пожарные лестницы, кран, с помощью которого проводятся работы по разборке и демонтажу элементов крыши - пожарные продолжают работать в здании филармонии.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) продолжают работать над ликвидацией возгорания здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, которое произошло в полдень 24 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

"Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать очаги возгорания внутри здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Ночью работа пожарных была приостановлена. Ее возобновили в 06.00", - отметила она.

Пожар в здании Филармонии.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В настоящий момент на месте работают восемь единиц спецтехники, в том числе две пожарные лестницы. Также задействован кран, с помощью которого проводятся работы по разборке и демонтажу элементов крыши.

В работах участвуют 56 сотрудников ГИЧС.

"Противопожарная лаборатория должна установить обстоятельства возникновения пожара после проведения статистических и динамических исследований на месте возгорания", - отметили в Генинспекторате.

Что произошло

В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Изначально казалось, что это потушить его удастся быстро. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число дважды увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось - сгорели инструменты, ноты, залы.

Над полной ликвидацией возгорания пожарные продолжают работать и в пятницу.

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