Додон, Кику и Чебан посетили Национальную филармонию, в которой случился пожар

В Кишиневе огонь фактически полностью разрушил один из самых значимых культурных объектов страны - здание Национальной филармонии. На месте происшествия побывало высшее руководство государства.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику и мэр Кишинева Ион Чебан посетили здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, в которой накануне случился пожар.

"Это печальное зрелище: обрушившийся потолок, разрушенные стены и пол, слезы и боль в глазах сотрудников. Пожарные работают тут до сих пор: они устраняют последствия возгорания и дым, который еще присутствует", - написал на своей странице в Facebook столичный градоначальник.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Высшее руководство Молдовы в сгоревшем здании филармонии

Он добавил, что правительство откроет счет для сбора средств и призвал всех граждан по возможности помочь.

"Для Республики Молдова это историческое учреждение, и мы окажем посильную помощь в его восстановлении. Для артистов будет найден зал для продолжения деятельности", - отметил Чебан.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Игорь Додон на месте происшествия

Накануне примэрия при помощи представителей сектора HORECA обеспечивала едой и питьевой водой всех, кто тушил пожар, отметил Чебан.

В настоящий момент сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) продолжают работать над ликвидацией возгорания, которое произошло в полдень 24 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

"Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать очаги возгорания внутри здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Ночью работа пожарных была приостановлена. Ее возобновили в 06.00", - отметила она.

В работах участвуют 56 сотрудников ГИЧС.

Что произошло

В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Изначально казалось, что потушить его удастся быстро.

На место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число дважды увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала.

По словам работников филармонии, внутри здания спасти практически ничего не удалось - сгорели инструменты, ноты, залы.

Над полной ликвидацией возгорания пожарные продолжают работать и в пятницу.

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