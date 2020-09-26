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Место ДТП.

Жуткое ДТП под Унгенами - микроавтобус выпал с моста

© Photo : IP Ungheni
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200926/31815859/zhutkoe-dtp-pod-ungenami-marshrutka-vyekhala-s-mosta-v-bezdnu.html

Водитель транспортного средства погиб, а его дочь была доставлена в больницу с многочисленными травмами.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие близ села Петрешть под Унгенами более напоминало сцену из остросюжетного фильма - микроавтобус модели Volksagen T-4, за рулем которого находился 42-летний водитель, на полной скорости вылетел с моста.

Полиция. Доступ запрещен.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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По неизвестным причинам погибший водитель в считанные секунды потерял контроль за своим транспортным средством, это и привело к трагедии - микроватобус, прорвав металлическое ограждение, вылетел в канаву.  

Очевидцы сразу же вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, пострадавших госпитализировали, однако мужчину спасти не удалось а его дочь находится в коме после полученных травм. 

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшей трагедии.

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Теги:
маршрутка, Унгены, дтп, Молдова


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