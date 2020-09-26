Жуткое ДТП под Унгенами - микроавтобус выпал с моста

Водитель транспортного средства погиб, а его дочь была доставлена в больницу с многочисленными травмами.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие близ села Петрешть под Унгенами более напоминало сцену из остросюжетного фильма - микроавтобус модели Volksagen T-4, за рулем которого находился 42-летний водитель, на полной скорости вылетел с моста.

По неизвестным причинам погибший водитель в считанные секунды потерял контроль за своим транспортным средством, это и привело к трагедии - микроватобус, прорвав металлическое ограждение, вылетел в канаву.

Очевидцы сразу же вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, пострадавших госпитализировали, однако мужчину спасти не удалось а его дочь находится в коме после полученных травм.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшей трагедии.

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