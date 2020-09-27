Размытые улицы и поваленные деревья - последствия проливных дождей в Кишиневе

В примэрии столичного муниципия рассказали, к чему привели ливни со шквалистым ветром, бушевавшие в Молдове в ночь с субботы на воскресенье.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Сотрудники дорожных служб были выведены на работу в Кишиневе для ликвидации последствий проливных дождей.

Ливни привели к тому, что некоторые участки улиц были значительно размыты.

Речь идет об улицах Пандурилор, Буребиста, Елена Алистар, Фрумушика, Грэдина Ботаникэ, Сармизеджетуза, Йорга, Ион Крянгэ.

Работники муниципального предприятия "Ассоциация зеленого хозяйства" вынуждены были выезжать на вызовы кишиневцев, которые сообщали о падении крупных веток и деревьев на различных улицах города. Неприятные ситуации сложились по улицам Четатя Албэ, Н. Костин, Мовилень, Нукарилор.

Шквалистый ветер привел к обрыву электропроводов по улицам Н. Зелинского и Яловень. Все неисправности на данный момент устранены.

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