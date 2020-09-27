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ДТП.

Сальто на двух колесах: под Хынчештами мотоциклист вылетел с моста - подробности

© Photo : IGP
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200927/31821193/pod-khyncheshtami-mototsiklist-vyletel-s-mosta-podrobnosti.html

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, водитель получил с многочисленные травмы.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Молодой человек был доставлен в районную больницу Хынчешт после того, как на полной скорости вылетел на своем гоночном мотоцикле с моста близ села Немцень. 

Очевидцы утверждают: водитель мчал с такой скоростью, что пробил стальные перила моста, а сам летел несколько метров после столкновения.

Место ДТП.
© Photo : IP Ungheni
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Сотрудники полиции выяснили - авария произошла потому, что юный водитель почувствовал себя нехорошо и на во время движения потерял контроль за управлением мотоциклом. 

Байкеру была оказана первая помощь, после чего его доставили в районную клиническую больницу Хынчешт, его жизнь - вне опасности, утверждают медики.

Сотрудники полиции сейчас выясняют дополнительные детали ДТП.

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Теги:
Молдова, лихач, мотоциклист


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