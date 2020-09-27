Сальто на двух колесах: под Хынчештами мотоциклист вылетел с моста - подробности

Происшествия 12:59 27.09.2020 Получить короткую ссылку 28 0 0
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Sputnik Молдова
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Андрей Петрик. Sputnik Молдова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, водитель получил с многочисленные травмы.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Молодой человек был доставлен в районную больницу Хынчешт после того, как на полной скорости вылетел на своем гоночном мотоцикле с моста близ села Немцень. Очевидцы утверждают: водитель мчал с такой скоростью, что пробил стальные перила моста, а сам летел несколько метров после столкновения.
Сотрудники полиции выяснили - авария произошла потому, что юный водитель почувствовал себя нехорошо и на во время движения потерял контроль за управлением мотоциклом.
Байкеру была оказана первая помощь, после чего его доставили в районную клиническую больницу Хынчешт, его жизнь - вне опасности, утверждают медики.
Сотрудники полиции сейчас выясняют дополнительные детали ДТП.
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