Страшное ДТП в Рышканах — погибли двое взрослых и трехмесячный младенец

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В ночь на понедельник в Рышканском районе разыгралась настоящая трагедия. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельной аварии.
"После полуночи, в 00:05, в полицию города Бельц поступил звонок. Женщина, жительница северной столицы, рассказала, что в результате семейной ссоры ее муж сел за руль автомобиля Skoda Octavia и уехал в неизвестном направлении. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал покончить с собой. В ту же минуту в Инспекторат полиции города Рышканы пришло сообщение о серьезном ДТП вблизи села Корлэтень", - заявили в пресс-службе столичной полиции.
Cогласно свидетельствам очевидца, до фатального столкновения водитель Шкоды передвигался с чрезмерной скоростью. Автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу, а через 400 метров после маневра произошла авария.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>