Страшное ДТП в Рышканах — погибли двое взрослых и трехмесячный младенец

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В ночь на понедельник в Рышканском районе разыгралась настоящая трагедия. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельной аварии.

По данным правоохранительных органов, мужчина 33 лет, находящийся за рулем автомобиля Skoda Octavia, скончался на месте происшествия. В момент удара погиб и водитель Тойоты 28 лет и девочка в возрасте трех месяцев. Пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля - супруга водителя и ее двоюродный брат, были госпитализированы.

Cогласно свидетельствам очевидца, до фатального столкновения водитель Шкоды передвигался с чрезмерной скоростью. Автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу, а через 400 метров после маневра произошла авария.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела.

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