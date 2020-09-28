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Полиция

Страшное ДТП в Рышканах — погибли двое взрослых и трехмесячный младенец

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Трагическое происшествие произошло вблизи села Корлэтень Рышканского района. Его жертвами стали трое человек, среди которых трехмесячный младенец.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В ночь на понедельник в Рышканском районе разыгралась настоящая трагедия. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельной аварии.

"После полуночи, в 00:05, в полицию города Бельц поступил звонок. Женщина, жительница северной столицы, рассказала, что в результате семейной ссоры ее муж сел за руль автомобиля Skoda Octavia и уехал в неизвестном направлении. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал покончить с собой. В ту же минуту в Инспекторат полиции города Рышканы пришло сообщение о серьезном ДТП вблизи села Корлэтень", - заявили в пресс-службе столичной полиции.
Полиция
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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По данным правоохранительных органов, мужчина 33 лет, находящийся за рулем автомобиля Skoda Octavia, скончался на месте происшествия. В момент удара погиб и водитель Тойоты 28 лет и девочка в возрасте трех месяцев. Пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля - супруга водителя и ее двоюродный брат, были госпитализированы.

Cогласно свидетельствам очевидца, до фатального столкновения водитель Шкоды передвигался с чрезмерной скоростью. Автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу, а через 400 метров после маневра произошла авария.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела.

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