Видео, фото: Контрабанда на миллион - задержаны участники преступной группы

Сотрудники молдавских правоохранительных органов, в том числе Службы информации и безопасности, раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась контрабандой в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Преступную группу, которая промышляла контрабандой товаров широкого потребления в особо крупных размерах, удалось раскрыть сотрудникам Службы информации и безопасности совместно с коллегами из Таможенной службы и прокурорами. Товары незаконно ввозили в нашу страну из Украины через Приднестровский регион.

По оперативным данным, закупки производились на одесском рынке "Седьмой километр" на Украине, затем товар ввозили на территорию Молдовы через Приднестровье, минуя внутренние таможенные посты. Участники преступной группы использовали для противоправных действий арендованные или взятые напрокат транспортные средства, которые они периодически меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Стоимость изъятой контрабанды превышает 1 миллион леев.

© Photo : SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA Правоохранительные органы Молдовы раскрыли преступную группу контрабандистов. Чтобы пресечь преступную деятельность контрабандистов, специализированные службы провели целый ряд следственных мероприятий. Им удалось установить режим "работы" и маршрут передвижения нарушителей. На въезде в столицу организовали засаду, таким образом были задержаны четверо членов группы в возрасте от 31 до 40 лет.

© Photo : SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA Твар ввозили в Молдову незаконно, минуя посты контроля. В одной из остановленных машин правоохранители обнаружили пакеты с контрабандной одеждой. Другая использовалась как автомобиль-разведчик, чтобы отслеживать маршрут и сигнализировать о любых постах контроля.

Задержанные помещены под домашний арест. Следствие по данному делу продолжается, сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить всех причастных к делу лиц. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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