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Новая вспышка COVID в Приднестровье: очаг - психиатрическая больница

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Происшествия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1978)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200928/31832000/v-psikhiatricheskoy-bolnitse-v-vykhvatintsakh-zafiksirovana-covid-vspyshka.html

На базе женского отделения больницы Оперативным штабом Приднестровья было решено развернуть инфекционный центр.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. В Выхватинской психиатрической больнице зафиксирована COVID-вспышка. Инфицировано 24 подопечных и трое сотрудников. Об этом рассказали на заседании Оперативного штаба Приднестровья, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"На базе женского отделения временно развернут инфекционный центр. Первый случай был занесен при поступлении новой пациентки", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Аппарат искусственной вентиляции легких.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Приднестровье поступило два новых аппарата искусственной вентиляции легких
Красносельский подчеркнул значимость тестирования граждан при приеме в медицинские стационары, а также в учреждения закрытого типа. Кроме того, он настаивает на двухнедельной профилактической изоляции таких граждан от остальных пациентов (воспитанников).

На заседание обсудили также ситуацию с Республиканской психиатрической больницей, корпус которой расположен в селе Выхватинцы и находится в плачевном состоянии.

"Здание не соответствует функционалу, количеству пациентов, санитарным нормам. Изучаются варианты перевода учреждения по другому адресу. Работа в этом направлении была приостановлена в связи с наступившей пандемией. Вопрос остается в повестке", - отметили в пресс-службе.

На Оперштабе рассказали также, что в ближайшее время в Приднестровье ожидается закупка 200 единиц экспресс-тестов нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1978)

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Теги:
психиатрическая больница, Приднестровье


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