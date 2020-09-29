10:50 29 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Задержание нарушитель наручники infractor reținere cătușe mascat fulger ofițer poliția

Кража, совершенная навеселе, может обернуться двум подросткам сроком в тюрьме

Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200929/31836824/krazha-navesele-i-mimokhodom-mozhet-obernutsya-dvum-podrostkam-srokom-v-tyurme.html

Уголовная статья о краже предполагает широкий выбор наказания – от существенного штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. К правоохранителям приднестровского города Рыбница с заявлением о пропаже денег из киоска обратилась 47-летняя женщина-продавец. Она рассказала, что ночью кто-то разбил окно в торговом помещении и украл 3000 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях). Через несколько часов подозреваемые были установлены и задержаны.

"Это два подростка, 16-летний житель села Строенцы и его приятель 15 лет из Рыбницы. Они признались, что в тот вечер были под градусом. Проходя мимо киоска, взломали замок рулонных жалюзи, после - разбили двойной стеклопакет", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Детские коляски. Иллюстративное фото
© AP Photo / Kirsty O'Connor
Кишинев захлестнула волна грабежей - воры крадут даже детские коляски
С собой подростки прихватили деньги из кассы, сигареты и другой товар. Украденное они спрятали, а деньги успели за ночь потратить на развлечения.

Территориальное Управление следственного комитета решает вопрос о привлечении любителей брать чужое к уголовной ответственности по статье кража. Подросткам может грозить наказание в виде штрафа до 64,4 тысяч приднестровских рублей, либо от 180 до 240 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Убил, чтобы проучить: в Кицканах раскрыто жестокое преступление
Нет насилию над детьми - какие меры предпринимают в молдавских школах
Теги:
карманная кража, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Как завершились учения “Кавказ-2020” и почему Запад опять обвиняет Россию в подготовке агрессии.
Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться