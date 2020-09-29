Кража, совершенная навеселе, может обернуться двум подросткам сроком в тюрьме

Уголовная статья о краже предполагает широкий выбор наказания – от существенного штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. К правоохранителям приднестровского города Рыбница с заявлением о пропаже денег из киоска обратилась 47-летняя женщина-продавец. Она рассказала, что ночью кто-то разбил окно в торговом помещении и украл 3000 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях). Через несколько часов подозреваемые были установлены и задержаны.

"Это два подростка, 16-летний житель села Строенцы и его приятель 15 лет из Рыбницы. Они признались, что в тот вечер были под градусом. Проходя мимо киоска, взломали замок рулонных жалюзи, после - разбили двойной стеклопакет", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

С собой подростки прихватили деньги из кассы, сигареты и другой товар. Украденное они спрятали, а деньги успели за ночь потратить на развлечения.

Территориальное Управление следственного комитета решает вопрос о привлечении любителей брать чужое к уголовной ответственности по статье кража. Подросткам может грозить наказание в виде штрафа до 64,4 тысяч приднестровских рублей, либо от 180 до 240 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

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