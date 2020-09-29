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Ливень в Кишиневе

Видео - в Кишиневе из-за ливня образовались большие пробки

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200929/31842634/v-moldavskoy-stolitse-iz-za-livnya-obrazovalis-ogromnye-probki.html

В молдавской столице из-за начавшегося утром ливня некоторые улицы оказались затоплены, что привело к образованию огромных заторов на дорогах.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Многие улицы Кишинева оказались затоплены из-за обрушившегося на столицу ливня. Как сообщают наши читатели, из-за осадков затруднено движение по ул. Петриканской, ул. Каля Орхеюлуй и бульвару Ренаштерий Национале.

Также пробки образовались на улице Градина Ботаника, ул. Узинелор, ул. Тудор Владимиреску, ул. Вадул луй Водэ и улице Каля Ешилор в направлении центра.

Мэр Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook заявил, что все муниципальные службы следят за ситуацией. Чебан также попросил жителей города быть осторожнее и не выходить в город без особой необходимости.

Напомним на 29 сентября синоптики объявили "желтый код" в связи с ливнями, грозами, а также штормовым ветром до 15-18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков 29 сентября ожидаются осадки порядка 15 – 49 литров на квадратный метр, в некоторых районах они могут достигнуть 80 литров. 



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