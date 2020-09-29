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Из-за дождя: за утро в Приднестровье случилось 8 ДТП

© Sputnik / Mihai Caraus.
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Sputnik Молдова
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Сотрудники автоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах и учитывать погодные условия.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. За утро в Приднестровском регионе произошло уже восемь дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, основная причина аварий - несоблюдение дистанции.

Большинство ДТП, а именно пять из них, произошло в главном городе региона – Тирасполе.

"По улице Бендерской автомобиль Honda столкнулся с Opel, по Шевченко трактор сзади ударил автомобиль Mazdа, ДТП у магазина "Монарх". Три автомобиля столкнулись по улице Юности. Авария и по Одесской, также три машины", - рассказали в МВД Приднестровья.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus.
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В Бендерах дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Котовского и Ленина. В Парканах на Тираспольском шоссе водитель автомобиля Volkswagen, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с BMW. В Дубоссарах авария произошла с участием Renault и Москвича.

В связи с дождем автоинспекторы призывают водителей быть более внимательными на дорогах и при передвижении учитывать погодные условия.

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Теги:
аварии, ДТП, Приднестровье


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