Тираспольчанин подорвался на гранате: что известно

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Выясняются все детали произошедшего.
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. Житель Тирасполя, 69 лет от роду, подорвал себя гранатой. Погибший жил один, но его навещали родственники, сообщили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
"Утром прилегающую к дому территорию убирал дворник. Сотрудникам милиции он рассказал: пенсионер вышел на улицу и попросил отойти, "а то сейчас рванет". Мгновениями позже прозвучал взрыв", - рассказали в МВД Приднестровья.