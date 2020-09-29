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Тираспольчанин подорвался на гранате: детали трагедии

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200929/31843387/tiraspolchanin-podorval-sebya-granatoy-detali-tragedii.html

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Выясняются все детали произошедшего.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. Житель Тирасполя, 69 лет от роду, подорвал себя гранатой. Погибший жил один, но его навещали родственники, сообщили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

"Утром прилегающую к дому территорию убирал дворник. Сотрудникам милиции он рассказал: пенсионер вышел на улицу и попросил отойти, "а то сейчас рванет". Мгновениями позже прозвучал взрыв", - рассказали в МВД Приднестровья.

Саперы в работе.
© Photo : Ministerul Apărării
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Правоохранителям предстоит ответить на вопрос, откуда у пожилого мужчины оказался боеприпас.

По одной из версий, мужчина служил в армии в советский период.

Проводится разбирательство. Эксперты выясняют тип взрывного устройства.

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Теги:
граната, Приднестровье


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