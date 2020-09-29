Ненастье оставило без электричества жителей 34 населенных пунктов

В центральной и южной части страны в результате разгула стихии наблюдаются перебои в поставках электроэнергии.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Из-за ливневых дождей и грозового ветра без электричества остались жители 34 населенных пунктов в центральной и южной части страны. Перебои с поставками электроэнергии наблюдаются в Каушанском, Штефан-Водском, Новоаненском, Хынчештском, Чимишлийском и Леовском районах, а также в пригородах Кишинева. Об этом сообщает в пресс-релизе поставщик электроэнергии, компания Premier Energy.

"Сильные ливни с грозами и сильный ветер вызвали падение деревьев и ветвей на линии электропередач, это привело к обрыву проводов и обрушению опор сетей высокого, среднего и низкого напряжения и, как следствие, к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям из центральной и южной части страны".

По данным поставщика, электричество частично отсутствует в 34 населенных пунктах. Для восстановления энергоснабжения задействовано несколько мобильных бригад.

Компания поставщик призывает граждан:

- не прикасаться к электрическим проводам, которые были повреждены и повисли на столбах и деревьях;

- не пытаться самостоятельно починить электрические установки, так как есть опасность поражения током;

- в срочном порядке проинформировать оператора поставок о любом происшествии по номеру телефона круглосуточной службы поддержки - 022-43-11-11.

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