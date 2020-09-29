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Ремонт ЛЭП.

Ненастье оставило без электричества жителей 34 населенных пунктов

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200929/31848046/liven-ostavil-bez-elektrichestva-zhiteley-34-naselennykh-punktov.html

В центральной и южной части страны в результате разгула стихии наблюдаются перебои в поставках электроэнергии.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Из-за ливневых дождей и грозового ветра без электричества остались жители 34 населенных пунктов в центральной и южной части страны. Перебои с поставками электроэнергии наблюдаются в Каушанском, Штефан-Водском, Новоаненском, Хынчештском, Чимишлийском и Леовском районах, а также в пригородах Кишинева. Об этом сообщает в пресс-релизе поставщик электроэнергии, компания Premier Energy.

"Сильные ливни с грозами и сильный ветер вызвали падение деревьев и ветвей на линии электропередач, это привело к обрыву проводов и обрушению опор сетей высокого, среднего и низкого напряжения и, как следствие, к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям из центральной и южной части страны". 

Последствия дождей
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Последствия ливней в Молдове — повреждены мосты и дороги, залиты дома
По данным поставщика, электричество частично отсутствует в 34 населенных пунктах. Для восстановления энергоснабжения задействовано несколько мобильных бригад. 

Компания поставщик призывает граждан:

- не прикасаться к электрическим проводам, которые были повреждены и повисли на столбах и деревьях;
- не пытаться самостоятельно починить электрические установки, так как есть опасность поражения током;
- в срочном порядке проинформировать оператора поставок о любом происшествии по номеру телефона круглосуточной службы поддержки - 022-43-11-11.

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