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Последствия проливных дождей в Гагаузии

Видео - Какой ущерб нанесли ливни на юге Молдовы, последние данные на утро

© Photo : Алексей Карташилов
Происшествия
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Ливневые дожди, прошедшие во вторник по всей Молдове, причинили наибольшой урон жителям южного региона. В результате подтоплений были эвакуированы жители многих домов, а убытки исчисляются миллионами леев.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Множество домохозяйств на юге страны оказались подтоплены в результате ливней, прошедших в среду. Согласно последним данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в результате непогоды в городе Комрат пострадали 39 частных домохозяйств, два склада, а также повреждены два газопровода.

Спасатели эвакуировали 11 человек и деблокировали множество транспортных средств. Многие жители города провели ночь в общежитии Комратского государственного университета.

Последствия ливневых дождей на юге Молдовы
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Последствия ливневых дождей на юге Молдовы

В селе Дезгинжа Гагаузской автономии вода подтопила 14 домов, понадобилась помощь пожарных. В коммуне Конгазчик ливни разрушили участки дороги. 

Ливневые дожди создали большие проблемы не только в Гагаузии, но и в соседних Леовском и Чимишлийском районах. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в десяти селах соседних районов были подтоплены 36 домовладений. Здесь потребовалась помощь спасателей для откачки воды из затопленных хозяйств. 

Премьер-министр Ион Кику заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям оперативно оценивает ущерб, и на заседании правительства мы примем решение о выделении помощи. Материальная помощь будет оказана каждому человеку", - сказал Кику. 
Последствия ливневых дождей на юге Молдовы
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Премьер-министр Ион Кику на месте бедствия

Визит Иона Кику в Комрат.
© Photo : Алексей Карташилов
Пострадавшие от подтопления в Комрате люди получат помощь от правительства
Причиной подтопления многих домов в Комрате стало плохое состояние реки Ялпуг, русло которой нуждается в очищении. Для этого понадобятся средства в размере около 1,8 миллиона леев. 

"Сейчас важно выяснить, сколько домов еще можно отремонтировать, а сколько восстановлению уже не подлежат. Кроме того, необходимо провести дренажные работы и почистить реку Ялпуг, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем", - заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

Последствия ливневых дождей на юге Молдовы
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Откачка воды из домохозяйств

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники спасательной службы: они откачивают воду из домов и очищают их от грязи. Всего в устранении последствий природного бедствия были задействованы 50 экипажей спасателей.  

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