Видео - Какой ущерб нанесли ливни на юге Молдовы, последние данные на утро

Ливневые дожди, прошедшие во вторник по всей Молдове, причинили наибольшой урон жителям южного региона. В результате подтоплений были эвакуированы жители многих домов, а убытки исчисляются миллионами леев.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Множество домохозяйств на юге страны оказались подтоплены в результате ливней, прошедших в среду. Согласно последним данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в результате непогоды в городе Комрат пострадали 39 частных домохозяйств, два склада, а также повреждены два газопровода.

Спасатели эвакуировали 11 человек и деблокировали множество транспортных средств. Многие жители города провели ночь в общежитии Комратского государственного университета.

В селе Дезгинжа Гагаузской автономии вода подтопила 14 домов, понадобилась помощь пожарных. В коммуне Конгазчик ливни разрушили участки дороги.

Ливневые дожди создали большие проблемы не только в Гагаузии, но и в соседних Леовском и Чимишлийском районах. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в десяти селах соседних районов были подтоплены 36 домовладений. Здесь потребовалась помощь спасателей для откачки воды из затопленных хозяйств.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям оперативно оценивает ущерб, и на заседании правительства мы примем решение о выделении помощи. Материальная помощь будет оказана каждому человеку", - сказал Кику.

Причиной подтопления многих домов в Комрате стало плохое состояние реки Ялпуг, русло которой нуждается в очищении. Для этого понадобятся средства в размере около 1,8 миллиона леев.

"Сейчас важно выяснить, сколько домов еще можно отремонтировать, а сколько восстановлению уже не подлежат. Кроме того, необходимо провести дренажные работы и почистить реку Ялпуг, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем", - заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники спасательной службы: они откачивают воду из домов и очищают их от грязи. Всего в устранении последствий природного бедствия были задействованы 50 экипажей спасателей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova