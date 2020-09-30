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Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию.

Наводнение в гагаузской автономии: сколько домов пострадало

© Photo : Алексей Карташилов
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Спасатели представили предварительные данные, сколько хозяйств пострадало из-за дождей. На месте работает комиссия, которая установит размер ущерба.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В Комрате создали кризисный штаб в связи с ситуацией, сложившейся в городе после проливных дождей на Юге республики 29 сентября.

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
© Photo : Алексей Карташилов
Фото: к ликвидации последствий подтопления Комрата привлекли военных

Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

На месте для устранения последствий трудятся 155 человек и 33 единицы техники.

Силы брошены на то, чтобы выкачать воду из домов и хозяйств, а также очистить территорию от ила и грязи.

Работы ведут спасатели, полицейские, карабинеры, солдаты и представители местной власти.

Для ликвидации последствий стихии в Комрат, а также в населенный пункт Дезгинжа были направлены 64 спасателя и пожарных на 11 единицах спецтехники.

Делается все, чтобы люди могли вернуться в свои жилища.

По предварительным данным, всего от стихии в АТО Гагаузии пострадали 49 хозяйств и 5 складов.

На месте находится комиссия для оценки ущерба.

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