На очистку реки Ялпуг в Комрате могут выделить 2 миллиона леев

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах представила на заседании правительства новые данные по ситуации в Комрате, где 29 сентября прошли проливные дожди, разрушившие десятки хозяйств.
Как рассказала глава автономии, ливень шел более суток. В итоге затопило более 30 домов в Комрате и селе Дезгинжа.
По словам башкана, главная причина такого сильного наводнения - река Ялпуг, в которой сильно поднялся уровень воды из-за того, что ее длительное время не очищали.
"Более 10 домов не подлежат восстановлению. Еще 25 будут отремонтированы и жильцы смогут вернутся обратно. На этом этапе мы окажем помощь людям, оставшимся без крыши. Они получат временное жилье", - заявила Влах.
Она добавила, что примэрия Комрата уже подготовила обращение в правительство, чтобы оперативно выделить порядка 2 миллионов леев для очистки реки. По мнению главы Гагаузии, работы нужно начинать незамедлительно, чтобы будущие осадки не вызвали очередного наводнения.
Помимо этого Влах рассказала, что в результате разбушевавшейся стихии 5 человек были доставлены в Центр здоровья, поскольку им пришлось провести порядка 4 часов в воде. Двое из них уже выписаны, здоровье других вне опасности.
Программа по очистке рек в Молдове
Он призвал министра сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития Иона Пержу осмотреть водные артерии, которые также могут стать причиной наводнений. В частности Кику упомянул реку Икель в Криулянском районе и напомнил о затоплениях в июле.
"Прошу оценить их состояние и в дальнейшем нужно разработать программу по их очистке, потому что последствия могут стоить нам гораздо больше, чем эти работы", - отметил премьер.
В заключение Кику добавил, что говорил с председателями других южных районов страны, пострадавших после дождей. В дальнейшем им тоже окажут необходимую помощь.
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