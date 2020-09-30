На очистку реки Ялпуг в Комрате могут выделить 2 миллиона леев

Наводнение на юге республики стало одной из главных тем обсуждения на заседании правительства Молдовы. Центральные власти намерены выделить деньги на очистку реки Ялпуг в Комрате, а также развернуть масштабную программу по приведению в порядок других водных артерий.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах представила на заседании правительства новые данные по ситуации в Комрате, где 29 сентября прошли проливные дожди, разрушившие десятки хозяйств.

Как рассказала глава автономии, ливень шел более суток. В итоге затопило более 30 домов в Комрате и селе Дезгинжа.

По словам башкана, главная причина такого сильного наводнения - река Ялпуг, в которой сильно поднялся уровень воды из-за того, что ее длительное время не очищали.

"Более 10 домов не подлежат восстановлению. Еще 25 будут отремонтированы и жильцы смогут вернутся обратно. На этом этапе мы окажем помощь людям, оставшимся без крыши. Они получат временное жилье", - заявила Влах.

Она добавила, что примэрия Комрата уже подготовила обращение в правительство, чтобы оперативно выделить порядка 2 миллионов леев для очистки реки. По мнению главы Гагаузии, работы нужно начинать незамедлительно, чтобы будущие осадки не вызвали очередного наводнения.

Помимо этого Влах рассказала, что в результате разбушевавшейся стихии 5 человек были доставлены в Центр здоровья, поскольку им пришлось провести порядка 4 часов в воде. Двое из них уже выписаны, здоровье других вне опасности.

Программа по очистке рек в Молдове

"Сейчас мы боремся с последствиями, но надо обратить внимание на причины - а это плачевное состояние большинства малых и больших рек в Молдове. Подобная ситуация у нас везде", - заявил премьер-министр Ион Кику.

Он призвал министра сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития Иона Пержу осмотреть водные артерии, которые также могут стать причиной наводнений. В частности Кику упомянул реку Икель в Криулянском районе и напомнил о затоплениях в июле.

"Прошу оценить их состояние и в дальнейшем нужно разработать программу по их очистке, потому что последствия могут стоить нам гораздо больше, чем эти работы", - отметил премьер.

В заключение Кику добавил, что говорил с председателями других южных районов страны, пострадавших после дождей. В дальнейшем им тоже окажут необходимую помощь.

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