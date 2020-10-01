Фото - Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей

Как восстанавливаются пострадавшие от сильного ливня населенные пункты на юге республики - подробности очевидцев с места события.

КОМРАТ, 1 окт - Sputnik, Алексей Карташилов. Третьи сутки без природного газа в своих домах обходятся 70 семей в Комрате. Таковы последствия подтопления части города линевыми водами, произошедшего утром 29 сентября.

Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей © Photo : Alexei Cartasilov

Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей © Photo : Alexei Cartasilov

Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей © Photo : Alexei Cartasilov 1 / 3 © Photo : Alexei Cartasilov Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей

В результате кратковременного, но сильного ливня, потоки воды, смешавшиеся с грязью и мусором, обрушились на дома жителей нескольких улиц Комрата. Уровень воды в некоторых местах достиг 2 метров, вода затопила дома, огороды и подвалы местных жителей. Пострадали десятки автомобилей, а микрорайон "Заялпужье" был временно отключен от электричества и газа.

Жительница села Конгазчик Матрена Михна приехала в Комрат, чтобы помочь родственнице, чей дом затопило в считанные минуты. Последствия разгула стихии она показала корреспонденту Sputnik Молдовa.

© Photo : Alexei Cartasilov Подтопление в Комрате: без газа остаются десятки семей

"У нас в селе тоже был дождь, но не такой сильный. Да, пострадали несколько домов, но такого как в Комрате точно не было. Здесь, у родственницы погибли две курицы, снесло часть ограды. Видите, докуда дошла вода? Она вошла внутрь дома, повредила мебель и все имущество. Ламинат вздулся, сырость. Как она здесь теперь будет жить дальше – я не знаю", - отметила женщина.

На соседней улице тем временем работают сотрудники предприятия "Комрат-Газ". Они восстанавливают газопровод среднего давления, который мощные потоки воды сорвали с места. К счастью, тогда обошлось без пострадавших – снабжение газом микрорайона "Заялпужье" было экстренно прекращено.

"В кране вода есть, но газа уже 3 дня нет. Я пошла сегодня купила чебуреков, колбасы. Едим всухомятку. Да и не до еды сейчас – видите, сколько ила и грязи принесла вода в дом. Сейчас все это нужно убирать", - уточнила Матрена Михна.

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Об этом же говорят и другие жители района. Почти все питаются всухомятку, либо готовят на электрических плитках. Впрочем, осталось уже недолго - к вечеру сегодняшнего дня специалисты обещают восстановить газоснабжение микрорайона в полном объеме.

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