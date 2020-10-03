Несчастливый перекресток в столице — два серьезных ДТП за несколько часов

На одном и том же перекрестке ночью и утром в субботу столкнулись внедорожники — в обоих случаях с переворотом на крышу.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. На одном из перекрестков на проспекте Григоре Виеру в столице произошло два серьезных ДТП всего за несколько часов.

Утром в субботу очевидцы засняли внедорожник, который лежал вверх колесами и дымился — на кадрах видео заметно, что полиция и экстренные службы еще не прибыли на место происшествия. Столкнулись Mitsubishi и Hyundai, 50-летний водитель "японца" госпитализирован.

Ночью на этом же перекрестке столкнулись полицейский внедорожник Dacia Duster с кроссовером Hyundai Tucson, которым управлял 25-летний мужчина. У автомобиля Национального инспектората общественной безопасности был полностью смят моторный отсек, а белый "Тусон" перевернулся на крышу. Сообщается, что никто не пострадал

Несколько дней назад трагическое ДТП произошло вблизи села Корлэтень Рышканского района. Его жертвами стали трое человек, среди которых трехмесячный младенец. Ночью 28 сентября пьяный мужчина за рулем Skoda Octavia, угрожавший родным покончить жизнь самоубийством, врезался в на трассе в полную людей "Тойоту".

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