Пошел на таран: в Бельцах невнимательность водителя едва не привела к трагедии

Виновником происшествия, очевидно, стал водитель грузовика, у троллейбуса выбиты стекла, люди не пострадали.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В Бельцах "КамАЗ" протаранил троллейбус. К счастью, обошлось без пострадавших. Но из-за ДТП было заблокировано на некоторое время движение транспорта. Происшествие произошло на улице Дечебал, на которой идут ремонтные работы. По сообщению местных СМИ, виновником инцидента, очевидно, стал водитель грузовика. Он при совершении манёвра не убедился в отсутствии других транспортных средств и врезался в троллейбус. Инцидент попал на видео.

Также сообщается, что "КамАЗ" был задействован в ремонте дороги.

Главный инженер Троллейбусного управления Бельц Виктор Калюжный отметил, что разбитую машину вернули в парк, у нее разбито лобовое стекло.

"Людей пришлось перенаправлять на другой маршрут, конечно, масса неудобств, но это не по нашей вине произошло ЧП, – сказал Калюжный.

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