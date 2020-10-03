В ДТП близ Рыбницы погиб велосипедист

Водитель сбил мужчину на велосипеде, который двигался в попутном направлении, тот скончался на месте.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. На трассе Тирасполь-Каменка автомобиль сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался, сообщает МВД Приднестровья.

ДТП произошло в 11.45, на 120-м километре трассы, недалеко от стационарного поста ГАИ города Рыбница. За рулем автомобиля ВАЗ находился 33-летний водитель. Велосипедист двигался в попутном направлении с машиной.

Несколько дней назад трагическое ДТП произошло вблизи села Корлэтень Рышканского района. Его жертвами стали трое человек, среди которых трехмесячный младенец. Ночью 28 сентября пьяный мужчина за рулем Skoda Octavia, угрожавший родным покончить жизнь самоубийством, врезался в на трассе в полную людей "Тойоту".

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