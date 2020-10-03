16:32 03 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Дорожный знак

В ДТП близ Рыбницы погиб велосипедист

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31833736.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201003/31906195/v-dtp-bliz-rybnicy-pogib-velosipedist.html

Водитель сбил мужчину на велосипеде, который двигался в попутном направлении, тот скончался на месте.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. На трассе Тирасполь-Каменка автомобиль сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался, сообщает МВД Приднестровья.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus.
Несчастливый перекресток в столице — два серьезных ДТП за несколько часов

ДТП произошло в 11.45, на 120-м километре трассы, недалеко от стационарного поста ГАИ города Рыбница. За рулем автомобиля ВАЗ находился 33-летний водитель. Велосипедист двигался в попутном направлении с машиной.

Несколько дней назад трагическое ДТП произошло вблизи села Корлэтень Рышканского района. Его жертвами стали трое человек, среди которых трехмесячный младенец. Ночью 28 сентября пьяный мужчина за рулем Skoda Octavia, угрожавший родным покончить жизнь самоубийством, врезался в на трассе в полную людей "Тойоту".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Из-за дождя: за утро в Приднестровье случилось 8 ДТП
Пошел на таран: в Бельцах невнимательность водителя едва не привела к трагедии
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здание администрации президента Молдовы
Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой
Кто был президентом Молдовы за 29 лет
Видео - все президенты Молдовы за 29 лет
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться