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Полиция

Полицейский сбил пешехода в Кишиневе — день богат на ДТП

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201003/31906670/policejskij-sbil-peshehoda-v-kishineve.html

Это второе дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских, которое произошло в столице за последние сутки.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Нацинспектората общественной безопасности (НИОБ) сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. Об этом заявил Генеральный инспекторат полиции.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus.
Несчастливый перекресток в столице — два серьезных ДТП за несколько часов

По заявлению ведомства, ДТП произошло в пятницу вечером, около 23.30.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, на место прибыла группа по документированию ДТП. Полицейский был проверен на алкоголь, результаты отрицательные.

Начато служебное расследование, на это время глава НИОБ временно отстранен от должности.

Напомним, что ночью и утром в субботу на проспекте Григоре Виеру в Кишиневе столкнулись внедорожники — в обоих случаях с переворотом на крышу. В одном случае в происшествии участвовал полицейский Duster. 

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Теги:
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