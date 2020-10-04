Из окна Онкологического института в Кишиневе выпала женщина

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. По сообщению управления полиции Кишинева, женщина выпала из окна 7 этажа Онкологического института в Кишиневе.

Трагедия произошла вечером в субботу, около 18.00.

Предварительная версия полиции — суицид. Правоохранительные органы ведут расследование.

В середине июля в столичном секторе Рышкановка из окна 16 этажа выбросилась женщина, страдающая от клинической депрессии.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2019 году в Молдове совершили самоубийство 467 человек.

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